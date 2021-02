Dit weekend zal BlizzConline 2021 plaatsvinden en de verwachting is dat we dan meer gaan horen over Diablo IV en Overwatch 2, waarvan we al weten dat ze niet dit jaar zullen verschijnen. Maar wat heeft Blizzard dan wel voor dit jaar op het programma staan? Een remaster van Diablo II lijkt realistisch, gezien de geruchten hieromtrent toe beginnen te nemen.

Op Reddit zijn wat details gelekt via ene ‘PracticalBrush12’ en deze persoon stelt dat de Diablo II remaster een nieuwe engine kent en op 60 frames per seconde draait. De gameplay zelf zal identiek zijn aan het origineel, zoals altijd het geval is met remasters.

Verder zouden spelers op elk gewenst moment kunnen wisselen tussen de originele en nieuwe graphics, wat een leuke extra is. Blizzard zou deze remaster ook voorzien hebben van controller ondersteuning en dat is omdat ze van plan zouden zijn de game op alle grote platformen uit te brengen, nog dit jaar.

Indien er inderdaad een remaster in de maak is, dan is de kans groot dat die dit weekend aangekondigd wordt.