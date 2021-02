Al sinds de release van de PlayStation 5 en Xbox Series X vissen goedwillende consumenten achter het net. Door aanhoudende tekorten is het moeilijk om beide nieuwe consoles te bemachtigen en dat komt enerzijds door de grote vraag, anderzijds door scalpers die op allerlei handige manieren grote hoeveelheden opkopen om weer weg te zetten tegen een hogere prijs.

Retailers proberen hier het nodige tegen te doen, maar voorkomen is niet altijd even gemakkelijk. Sony en Microsoft zijn er vrij stil over, maar juist zij zouden hier wat aan moeten doen. Dat zegt John Carmack, co-founder van id Software, op Twitter. Volgens hem zouden Sony en Microsoft meer transparant moeten zijn over waar de consoles heen gaan, wat bijvoorbeeld middels een veilingsysteem zou kunnen gebeuren.

“Given shortages and speculators on things like 3090 GPUs and new consoles, it seems like we really would be better off with a transparent auction system directly from the manufacturers and a more efficient market. The world of sales channels prevented that in the past, but we may be moving past that for a lot of products. There would be much indignation at reported prices out of the gate, but removing intermediaries should net out better for consumers in the end.”