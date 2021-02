In oktober 2020 verscheen Monster Truck Championship en in onze review kon je lezen dat deze titel best goed te pruimen valt. Deze game is natuurlijk op de PlayStation 5 te spelen, maar het is dan wel via backwards compatibility. In maart komt er echter een PS5-versie uit, zo heeft de ontwikkelaar aangekondigd.

De release van deze PS5-versie staat gepland voor 11 maart en met die versie is de game te spelen in een 4K resolutie op 60 frames per seconde. Of er verder nog verbeteringen te bespeuren zullen zijn is op dit moment niet bekend. Het is dus even afwachten of de game gebruik zal maken van de adaptieve triggers en haptische feedback.

Het slechte nieuws is echter dat er vooralsnog geen upgrade pad is aangekondigd voor bezitters van de PS4-versie. Oftewel, het ziet er naar uit dat als je van de PS5-versie wilt genieten, dat je de game opnieuw moet kopen. De prijs is met €29,99 schappelijk te noemen.