Embracer Group kwam de laatste maanden geregeld eens in het nieuws, want dit Zweedse bedrijf kocht de laatste tijd een erg groot aantal studio’s op. Studio’s groot of klein: Embracer Group gooide enorm veel geld op tafel om ze op te kopen. Laatst werd Gearbox Entertainment, bekend van de Borderlands-franchise, aan dat lijstje toegevoegd. Het zal waarschijnlijk niemand verbazen dat het bedrijf momenteel erg veel games in ontwikkeling heeft.

Zo’n 150 games zijn momenteel in de maak, waarvan er meer dan 70 zogenaamde “Premium Games” zijn. Deze term wordt gebruikt omdat deze games in de loop van het komende fiscale jaar zouden moeten uitkomen, dus tussen april 2021 en april 2022. Uiteraard werd de identiteit van al deze games niet vrijgegeven, maar we kennen intussen wel al wat titels die de ontwikkelaars onder dit bedrijf zullen uitbrengen. “Monster Jam Steel Titans 2” verschijnt bijvoorbeeld op 2 maart en ook “Biomutant” heeft intussen een releasedatum gekregen op 25 mei. MotoGP 21 is ook aangekondigd en Dead Island 2 zal hopelijk ook ooit uitkomen.

Embracer Group ziet het alleszins groots en is momenteel alomtegenwoordig. Zullen ze ooit stoppen met studio’s overkopen of is dit slechts het begin? De toekomst zal het uitwijzen…