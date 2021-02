Na eerdere geruchten heeft Blizzard Entertainment dit weekend tijdens BlizzConline 2021 officieel een remaster van Diablo II aangekondigd. De nieuwe uitgave heeft de titel Diablo II: Resurrected gekregen en bevat verbeterde versies van Diablo II en de Lord of Destruction uitbreiding die voor de game is uitgebracht. De remaster wordt ontwikkeld door Vicarious Visions.

De remaster van Diablo II kent de nodige grafische verbeteringen. De game draait op een 4K-resolutie, heeft 3D-rendering, dynamische belichting en vernieuwde animaties. Verder zijn alle cinematics opnieuw gemaakt met de hedendaagse technieken en is de soundtrack nieuw leven in geblazen door de ondersteuning van Dolby 7.1 surround sound. Op visueel gebied is Diablo II dus flink verbeterd, maar voor wat extra nostalgie kun je met één druk op de knop ook wisselen tussen de vernieuwde en de oorspronkelijke graphics.

Blizzard en Vicarious Visions benadrukken dat de gameplay wel intact is gebleven. Toch zijn er wel diverse ‘quality of life’ verbeteringen doorgevoerd. De remaster zal tevens cross-progression mogelijk maken voor “ondersteunde platformen”, al werd nog niet benadrukt om welke platformen dat dan gaat.

Diablo II: Resurrected komt later dit jaar uit voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt. Hieronder kun je de aankondigingstrailer en de eerste screenshots bekijken.