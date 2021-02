Dit weekend vindt BlizzConline 2021 plaats en tijdens dit digitale evenement heeft Blizzard Entertainment diverse aankondigingen rondom Diablo gedaan. Zo werd Diablo II: Resurrected – een remaster van het tweede deel uit de serie die voor onder andere de PlayStation 5 en PlayStation 4 verschijnt – uit de doeken gedaan, maar Diablo IV kon uiteraard ook niet ontbreken.

Ter ere van BlizzConline 2021 heeft Blizzard een nieuwe trailer van Diablo IV getoond, waarin een nieuwe klasse voor de game wordt onthuld. Het gaat om Rogue, een snelle en behendige klasse die naast haar wapens ook vergif en magie kan gebruiken om tegenstanders te verslaan. Rogue is de vierde klasse van Diablo IV die is onthuld, nadat eerder al de Barbarian, Druid en Sorceress werden aangekondigd.

Check de trailer van de Rogue-klasse en enkele screenshots hieronder. Diablo IV is momenteel in ontwikkeling voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Over een eventuele next-gen versie is nog niets bekend. Wanneer de game precies verschijnt is nog onduidelijk, al werd eerder deze maand wel bekend dat Diablo IV dit jaar in ieder geval niet meer uitkomt.