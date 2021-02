Ubisoft zal aan het einde van dit weekend het eerste seizoen van Year 6 van Rainbow Six Siege volledig onthullen, maar in aanloop naar dat moment worden er al wat teasers vrijgegeven. Zo meldden we eerder al dat het aankomende seizoen ‘Crimson Heist’ gaat heten en weten we ook wie de nieuwe Operator gaat zijn.

De Operator die met het nieuwe seizoen aan Rainbow Six Siege wordt toegevoegd heet Flores, zo blijkt uit de onderstaande teaser. Flores is een Attacker en hoewel het nog niet duidelijk is wat we exact kunnen verwachten van hem, geeft de video toch een idee van zijn specialiteit. We zien Flores namelijk van afstand een drone besturen, die hij tot ontploffing brengt. Dit explosieve speeltje zal ongetwijfeld het belangrijkste wapen zijn van de nieuwe Operator.