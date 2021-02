Rockstar Games heeft aangekondigd dat spelers van GTA Online in de komende weken bedankt worden voor hun loyaliteit door middel van speciale acties. Dit start met het weggeven van een voertuig. Het gaat om de Dinka Verus. Deze ATV is tot en met 3 maart gratis te verkrijgen bij Warstock Cache & Carry.

Naast deze actie zijn er ook weer reguliere promoties actief in GTA Online. Deze week krijg je twee keer zoveel GTA$ en RP als normaal in Contact Missions, Open Wheel Races en Biker Sell Missions. Verder verdienen Bodyguards en Associates nu tijdelijk een driedubbel salaris.

Rockstar geeft verder nog twee andere items weg. Iedereen die deze week GTA Online speelt kan gratis de Dinka Tee claimen. Verder wordt iedereen die Casino Work voltooit beloodn met de Neon Stitch Emissive Mask. Mocht je behoefte hebben aan een nieuw racemonster, dan kun je een gokje wagen met de Lucky Wheel in The Diamond Casino & Resort. De Överflöd Tyrant is daar nu namelijk de hoofdprijs.

Tot slot zijn er nog nieuwe in-game kortingen, die we hieronder hebben opgesomd.