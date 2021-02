Dit weekend werd BlizzConline 2021 georganiseerd en tijdens dit digitale evenement onthulde Blizzard Entertainment onder andere een remaster van Diablo II, een nieuwe klasse voor Diablo IV en de Blizzard Arcade Collection. Een andere titel die natuurlijk niet kon ontbreken is Overwatch 2. Hoewel Blizzard helaas nog niet kon melden wanneer het vervolg op de populaire hero shooter uitkomt, zijn er wel veel nieuwe details onthuld.

Blizzard heeft een behind-the-scenes video van bijna 40 minuten gedeeld, waarin ontwikkelaars van Overwatch 2 diverse aspecten van de game bespreken. Zo werden twee nieuwe PvP-maps onthuld, die zich beiden afspelen op echte locaties. De ene map bevindt zich in New York, terwijl de andere map je laat vechten in de Italiaanse hoofdstad Rome. Een nieuw detail is dat Overwatch 2 dynamische weersomstandigheden introduceert. Hierdoor kan er bijvoorbeeld een zandstorm en sneeuwstorm ontstaan.

Andere aspecten die in de video worden besproken zijn nieuwe soorten vijanden, extra vaardigheden voor de Heroes en gloednieuwe looks voor diverse personages. Ook gaat Blizzard dieper in op Hero Missions. Voor deze nieuwe PvE-modus, waarin je samen met vrienden kunt spelen en je favoriete Heroes kunt upgraden, wil de ontwikkelaar “honderden” missies maken, evenals een uitgebreide skill trees voor de Heroes.

Hieronder kun je de gehele Overwatch 2 video van BlizzConline 2021, die opgedeeld is in diverse secties voor de verschillende aspecten die aan bod komen, in zijn geheel bekijken.