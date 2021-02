In 2019 werd de streamingdienst Disney+ gelanceerd. Bij de release werd er ook een applicatie van Disney+ in de PlayStation Store uitgebracht. Gek genoeg bood deze applicatie nooit ondersteuning voor een 4K-resolutie. Zelfs wanneer je Disney+ via de PlayStation 5 gebruikte, moest je het tot op heden doen met een resolutie van 1080p.

Gelukkig is daar nu verandering in gekomen. Update 3.01 voor de Disney+ applicatie voor de PlayStation consoles heeft namelijk 4K-ondersteuning toegevoegd, waardoor je nu dus eindelijk de content van de streamingdienst in volle glorie kunt aanschouwen.

Na de update voor de Disney+ app doken er wel meldingen op van PS5-gebruikers die de ondertiteling er raar uit vonden zien. Daar is ook direct een oplossing voor gevonden. Bij de toegankelijkheidsinstellingen van de PlayStation 5 kun je ondertiteling inschakelen en naar wens customizen. Als je de ondertiteling in de PS5-settings vervolgens weer uitzet, zouden de aanpassingen die je hebt aangebracht zichtbaar moeten zijn in de Disney+ applicatie.