Na een hoop hardnekkige geruchten zat het er al even aan te komen, maar dit weekend kondigde Blizzard Entertainment een remaster van Diablo II aan. Diablo II: Resurrected, zoals de remaster heet, brengt de bekende RPG inclusief de Lord of Destruction uitbreiding naar onder meer de PlayStation 4 én PlayStation 5.

Meer details over wat je precies kunt verwachten van de remaster vind je hier. Na de aankondiging werd er ook een panel georganiseerd tijdens BlizzConline 2021 en gedurende deze presentatie werden er gameplaybeelden van Diablo II: Resurrected getoond. In de onderstaande video zijn alle fragmenten samengevoegd, wat goed is voor ruim vijf minuten aan gameplay.

Diablo II: Resurrected verschijnt later dit jaar voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Er is nog geen exacte releasedatum bekend.