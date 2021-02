Epic Games heeft de afgelopen tijd behoorlijk wat crossover content voor Fortnite uitgebracht. We zagen al skins van onder andere God of War, The Walking Dead, Predator en Terminator. Dit weekend is er opnieuw speciale content uitgebracht en deze keer heeft Fortnite de handen ineengeslagen met Street Fighter.

Twee vechters uit de bekende vechtgamereeks van Capcom zijn nu als skins aan Fortnite te toegevoegd. Het gaat om Ryu en Chun-Li. Je kunt beide karakters nu vinden in de Item Shop van Fortnite en wanneer je een bundel van één of beide vechters aanschaft, krijg je er ook nog speciale items bij die de uitrusting helemaal compleet maken.