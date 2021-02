Als er een game is waar veel geruchten over de ronde doen, dan is het wel Silent Hill. Zo was het onlangs nog componist Akira Yamaoka, die in een interview met Al Hub de vlammen opnieuw aanwakkerde. Naast zijn huiveringwekkende werk in de Silent Hill-serie, is Akira Yamaoka ook verantwoordelijk voor de muziek in The Medium, de nieuwste game van Bloober Team.

Vanaf hier begint het interessant te worden, want in een recent interview met GI.biz geeft directeur Piotr Babieno van Bloober Team aan dat de ontwikkelaar al een jaar werkt aan een horror IP van een beroemde uitgever. Uiteraard worden er geen namen genoemd, maar volgens Piotr Babieno gaat iedereen “enorm enthousiast” worden zodra het bekend wordt om welk horror IP het gaat. Persoonlijk ben ik erg benieuwd naar het volgende Silent Hill gerucht. Dan toch de P.T. demo maar weer eens opstarten.