Tijdens de Diablo IV panels van BlizzCon 2021 is er meer over PvP en de openwereld van de game verteld. Player vs. Player gevechten vinden uitsluitend in speciale gebieden plaats. Deze zogenoemde Fields of Hatred zijn volledig optioneel en draaien om het verzamelen van Shards of Hatred. Die kun je verkrijgen door tegenspelers of reguliere monsters te vermoorden. Daarnaast zijn er speciale events waar je aan mee kunt doen, die ook Shards opleveren.

Je hebt echter niets aan deze Shards omdat ze eerst gezuiverd dienen te worden. Dat kan op speciale plekken en zodra je daar aan begint, krijgt iedereen in jouw buurt een seintje waar je bent. Pas als je stand weet te houden zijn de Shards ook echt van jou. Je kunt overigens ook je vrienden verraden en hun Shards stelen. Maak je het echter te bont, dan krijg je de Vessel of Hatred status. Iedereen ziet je dan op de map en diegene die jou uitschakelt krijgt een bonus. Weet je het echter te overleven, dan wacht er een flinke beloning op je.

De openwereld draait voornamelijk om exploratie. Het doel is dat je steeds unieke gebieden tegenkomt en daar de monsters verslaat. Net zoals in vrijwel ieder andere openwereldgame, zijn er ook kampen die je kunt bevrijden. Doe je dat, dan keren de mensen naar dat gebied terug en worden er winkels, zoals een smederij, geopend. Verder speel je zo ook nieuwe opdrachten vrij en vind je mogelijk ingangen naar nieuwe kerkers.

Aangezien de wereld nu een stuk groter is, hoef je dat natuurlijk niet te voet af te leggen. Zo zijn er heel wat rijdieren aanwezig die je kunt vrijspelen. Er is ook onderling verschil, want zo kan de één bijvoorbeeld een stuk sneller dan de ander. Tot slot is het ook mogelijk om je rijdier cosmetisch aan te passen met onder meer bepantsering en trofeeën. Diablo IV is momenteel in ontwikkeling voor de PlayStation 4, Xbox One en pc en komt in ieder geval niet dit jaar uit.