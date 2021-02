Vorig jaar werden we aangenaam verrast door de Soulsborne-achtige titel “Mortal Shell” op de PS4, ook al is de game zeker niet perfect. Degenen die de game nog niet gespeeld zouden hebben op de PS4, zouden echter beter even wachten met die aan te schaffen, want de kans is groot dat er binnenkort een PS5-versie aankomt.

Op Exophase is namelijk een lijst Trophies van “Mortal Shell” live gegaan, met een PS5-tag erbij. De Trophies zijn overigens dezelfde als die van de PS4-versie, maar zijn nu nog door niemand verdiend. Een officiële bevestiging van een next-gen versie is er momenteel nog niet, maar hoogstwaarschijnlijk zal daar binnenkort wel verandering in komen.

We weten dus nog niet welke veranderingen deze versie met zich zou meebrengen en of de game een gratis upgrade zal aanbieden. Maar met het verschijnen van de Trophies online, is de komst zo goed als een zekerheid.