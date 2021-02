Vorige zomer doken plots Trophies op van “Turok” op de PS4, wat deed vermoeden dat een remaster van deze klassieker zijn weg zou vinden naar het PSN. Volgens een recente ontdekking van Gematsu op Twitter zal die remaster er binnenkort (eindelijk) zijn.

Zoals je kan zien op de bovenstaande afbeelding, heeft Turok een releasedatum gekregen die op 25 februari 2021 is vastgelegd. Jawel, we moeten echt niet lang meer wachten, want dat is deze week natuurlijk al. Als je bovendien Turok intikt in de PlayStation app, kan je ook “Turok 2: Seeds of Evil” zien verschijnen, inclusief dezelfde releasedatum.

Een officiële bevestiging is er nog altijd niet, maar aangezien beide games op het PSN te zien zijn, verwachten we dat deze releasedata wel zullen kloppen.