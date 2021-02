BlizzCon 2021 werd afgetrapt met de onthulling van de Rogue-klasse in Diablo IV. Na een straffe trailer, kregen we ook gameplay te zien en daar is Blizzard tijdens de panels wat dieper op ingegaan. Net zoals in de originele Diablo draait het bij de Rogue allemaal om behendigheid. Met een nadruk op zwaarden, dolken en bogen weet de Rogue snel en uiterst doelgericht toe te slaan. Daarnaast heeft de Rogue-klasse 3 unieke specialisaties.

Combo Points belonen je met een krachtige aanval die extra schade doet, zolang je maar ongestoord genoeg acties met elkaar combineert. Met Exploit Weakness krijgen bepaalde vijanden een icoontje boven hun hoofd. Dat zorgt er voor dat iedere aanval op die vijand gegarandeerd raak is en kritische schade oplevert. Tot slot kun je met Shadow Realm vijanden afzonderen, extra schade uitdelen en blijf je immuun voor tegenaanvallen zolang je Shadow Realm gebruikt.

Bovenop die drie unieke specialisaties, is er ook nog het Imbue System. Volgens Blizzard stelt dat de speler in staat om op ieder willekeurig moment van speelstijl te wisselen. Het is voor de Rogue namelijk mogelijk om wapens van dodelijk gif, magie of kou te voorzien. Dit werkt samen met reeds bestaande vaardigheden. Wordt het je bijvoorbeeld te heet onder de voeten, dan kun je vijanden bevriezen waarna ze in stukken uit elkaar vallen.

Uiteraard gaat een uniek personage maken verder dan alleen je vaardigheden samenstellen. Blizzard voorziet ook in verschillende cosmetische opties. Uiteraard valt er heel wat uitrusting te verzamelen, maar je kunt ook je haarstijl en huidskleur aanpassen. Als dat nog niet voldoende is, zijn er ook tatoeages om uit te kiezen. Voor het zover is, dien je nog wel even geduld te hebben aangezien Diablo IV dit jaar in ieder geval niet meer uitkomt.