Er zijn op dit moment verschillende sales gaande in de PlayStation Store en Sony heeft er stilletjes nog een schepje bovenop gedaan. Afgelopen weekend is er een kleine sale bijgekomen onder de noemer ‘Weekendaanbiedingen’, maar deze deals zijn nog tot woensdag geldig.

De meest interessante aanbieding is dat de PS5-game Godfall in prijs omlaag gaat en dat geldt voor alle edities die van de game beschikbaar zijn. Dus als je de game overweegt aan te schaffen, dan is dit een mooi moment. Eerst even onze review checken? Dat kan hier.

De onderstaande aanbiedingen kan je hier in de PlayStation Store vinden.