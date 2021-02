Ubisoft heeft het volgende seizoen voor Rainbow Six Siege officieel aangekondigd en daarmee gaat het zesde jaar aan content voor de game van start. De belangrijkste toevoeging is natuurlijk een nieuwe Operator die luistert naar de naam Flores. Daarnaast krijgt de map Border een rework, zoals Ubisoft dat vaker doet met maps die toe zijn aan een nieuw likje verf.

Over maps gesproken, voor 2021 heeft Ubisoft geen plannen om nieuwe maps toe te voegen. De ontwikkelaar en uitgever blijft dus doorgaan met het vernieuwen van de bestaande maps, waardoor men de koers voortzet die ze al geruime tijd varen.

Met de start van Crimson Heist, zoals het nieuwe seizoen heet, wordt ook de match replay tool toegevoegd nadat deze een lange tijd in beta is geweest. Spelers kunnen met deze tool hun prestatie van de gespeelde match bekijken en analyseren. Dat ronde per ronde om te zien waar het eventueel anders of beter kan.

Als laatste stopt Ubisoft met de Year Pass, in plaats daarvan introduceert de uitgever de bekende Battle Pass. Door te ranken in deze Battle Pass kun je de nieuwe Operator en die nog gaan komen vrijspelen, maar ook kun je de nieuwe Operators direct aanschaffen met Renown, als je dat liever doet.

Hieronder video’s over het nieuwe seizoen.