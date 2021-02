Tekken 7 is ondertussen alweer aan zijn 18de DLC toe. Het betreft een nieuw personage, dat in de lente aan het rooster van de game zal toegevoegd worden. Het karakter zelf is vooralsnog in nevelen gehuld, maar een korte teaser verklapt wel haar afkomst.

Na wat locatiefoto’s onthult de teaser een zilverharige vrouw, die uit een auto klimt met een gsm tegen haar oor. Op zelfzekere toon verkondigt ze aan haar gesprekspartner dat ze het toernooi gaat winnen voor Polen. Over chauvinisme gesproken!

Het is nog even afwachten of deze Poolse patriot de gevestigde waarden van Tekken het vuur aan de schenen zal kunnen leggen…