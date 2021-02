De DualSense controller is een mooi staaltje techniek, maar helemaal zonder ‘flaws’ is het niet. Stick drifting is momenteel een veelbesproken onderwerp en dat komt doordat de controller last van dit vervelende probleem heeft. Er is in New York al een aanklacht tegen Sony hieromtrent ingediend en dit zal ongetwijfeld tot meer problemen voor Sony gaan leiden, gezien de sticks van de DualSense niet bijzonder lang meegaan.

De website iFixIt heeft de controller uit elkaar gehaald en met de kennis die de site heeft, wordt gesteld dat PlayStation, Nintendo en Xbox controllers een lange historie hebben van voorspelbare en te voorkomen problemen. Op basis van de technische informatie afkomstig bij ALPS – het bedrijf dat de joysticks maakt – zouden de sticks pakweg 2.000.000 cycli aankunnen waarbij de L3 en R3 clicks pakweg 500.000 ingedrukt kunnen worden.

Dit aantal refereert dan naar de slijtage die van toepassing is op de potentiometer die de sticks na gebruik weer centreert. Bij een hoge slijtage zal de weerstand die hierop van toepassing is afnemen en dat veroorzaakt onder andere de stick drifting. De analyse van iFixIt is dat je op basis van de bovenstaande cijfers ongeveer 417 uur aan gameplay uit bijvoorbeeld Call of Duty: Warzone zou kunnen halen totdat je merkt dat de performance gaat afnemen.

Als een gamer de controller elke dag minimaal 2 uur zou gebruiken, dan is de levensduur ongeveer 7 maanden. Dit is natuurlijk alles behalve lang, maar de slijtage varieert natuurlijk per speler. Toch schetst het wel enigszins een zorgwekkend beeld. iFixIt stelt ook dat het bizar is dat Sony niet overwogen heeft om de sticks vervangbaar te maken, wat een stuk gebruikersvriendelijker zou kunnen zijn.