Nu Codemasters is overgenomen door Electronic Arts heeft de uitgever zijn positie op de markt van racegames behoorlijk kunnen verstevigen. Dat is een interessante ontwikkeling, maar in onze Jouw mening stipten we al aan dat het niet per se een goede ontwikkeling hoeft te zijn. EA heeft immers een bepaalde reputatie hoog te houden: die van Codemasters.

EA heeft in het verleden ook eigen studio’s gesloten, soms na het opkopen van een ontwikkelaar en dat zou in potentie met Codemasters ook kunnen gebeuren. Codemasters is echter dermate groot dat het stom zou zijn dat nu helemaal te laten varen, dus dat lijkt er op korte termijn niet in te zitten. Sterker nog, EA stelt via Matt Bilbey dat ze juist willen dat Codemasters gaat groeien. Dit kan met EA en de andere studio’s als een collectief.

Hieronder hetgeen Bilbey tegen IGN zei en hieruit blijkt ook dat EA Codemasters als een onafhankelijke groep blijft behandelen. Hoewel niet letterlijk zo gezegd, valt dat tussen de regels door te lezen. Dit impliceert ook dat Codemasters gewoon doorgaat op de manier zoals zij en wij dat gewend zijn, maar dat EA er nu als ‘stille uitgever’ achter zit.

“We are huge fans of the racing genre and I know that many of your readers are too, which is why I’m sure they’ll understand just why we’ve admired Codemasters for so long. Our intent is to build on the success that Codemasters have generated, ensuring we help create a bright, brilliant, and exciting future for racing fans that’s populated by amazing games delivered into the hands of more players than ever before.

Codemasters joins one of the strongest creative collectives in the industry alongside DICE, Respawn, Bioware, Criterion, EA Sports, and many others, and the shared knowledge and expertise of this group paves the way for significant innovation for all. We are looking forward to providing Codemasters with every level of support to drive success together, and know there is a strong future ahead of us.”