Een van de games die inmiddels geruime tijd terug door Bethesda werd aangekondigd is natuurlijk Starfield. Deze game heeft net zoals The Elder Scrolls VI nog geen releasedatum en het is ook nog maar de vraag of de games naar de PlayStation 5 komen. De uitgever is immers door Microsoft overgenomen en dat maakt de release van hun games op PlayStation consoles onzeker.

Starfield zal de eerste van de twee genoemde titels zijn die uitkomt en volgens een insider mikt Bethesda op een release nog in 2021. In gesprek met Jeff Grubb van VentureBeat zegt insider ‘NateDrake’ dat de hoop en wens was om Starfield dit jaar uit te brengen, maar dat de coronapandemie roet in het eten heeft gegooid. 2021 was het doel een aantal maanden terug.

Nu weet de insider niet of dat nog steeds het doel is, maar dan nog heeft men te maken met mogelijk uitstel – “want het is een Bethesda game” – en de vraag is natuurlijk wat eigenaar Microsoft met het project wil doen. Als Starfield dit jaar uitkomt, dan zal dat waarschijnlijk in het najaar zijn. Dit om de PR en marketing goed en wel de tijd te geven om op stoom te komen.