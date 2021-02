Eerder deze maand maakte Blizzard bekend dat we nog wel een tijdje op Overwatch 2 moeten wachten. Op z’n vroegst zou het een release krijgen in 2022, en zelfs dat is al een ruim genomen indicatie die best nog wel eens zou kunnen veranderen.

Het is en blijft een vreemde tijd, ook voor ontwikkelstudio’s. En kwaliteit, dat heeft nu eenmaal tijd nodig. Dat beaamde director Jeff Kaplan ook in een interview met IGN. Hierin gaf hij aan dat het moeilijk is om ons van reguliere updates te voorzien over de voortgang van Overwatch 2, maar wellicht mogen we toch wat nieuws verwachten aansluitend op de info die we al hebben gekregen tijdens BlizzConline 2021. Hiervoor moeten we wel nog even wachten tot april of mei.

De hoop van de fans is hoofdzakelijk gevestigd op de aankondiging van een beta. Kaplan weet daar echter nog geen uitsluitsel over te geven, al zou het hem stug lijken als er géén beta op de planning komt te staan.

“It’s still not been determined if we are actually doing an open beta or not – I have a hard time imagining in the era that we live in, there not being some sort of open beta happening at some point, but nothing’s committed to yet,”

Hoe dan ook, we zullen nog even met onze duimpjes moeten draaien, maar zodra we meer informatie voor jullie hebben delen we dat natuurlijk weer hier.