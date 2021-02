Vorige week kon Herve Gengler van Playground Games nog vertellen dat Bethesda games die onderweg zijn voor de PlayStation 5 – zoals Deathloop en Ghostwire: Tokyo – niet zomaar geannuleerd zullen worden. Desondanks zijn we nog steeds heel benieuwd naar hoe de toekomst eruitziet voor games zoals Starfield en The Elder Scrolls VI, die nu in principe eigendom zijn van Microsoft.

Bethesda en Microsoft houden de lippen stijf op elkaar, maar als we industrie-insider en journalist Jeff Grubb mogen geloven, gaat de softwaregigant in maart eindelijk duidelijkheid verschaffen. Grubb vertelt in z’n laatste podcast dat Microsoft mogelijk met een evenement gaat komen om uitgebreid over de overname van Bethesda te praten én wat dat betekent voor de toekomst van hun games.

De deal tussen Microsoft en Bethesda – waarbij Microsoft 7,5 miljard dollar zal neerleggen – is overigens nog niet officieel rond. Voor 5 maart moet de EU besluiten of de deal door mag gaan, maar als we Grubb’s voorspellingen mogen geloven is Microsoft al op een goedkeuring aan het voorsorteren. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

“I don’t know if it will be a full, Direct-style event, but they will make note about it and they will talk about [the Bethesda acquisition] extensively, explain what it means for everybody, and talk about the immediate future of both companies becoming one.”