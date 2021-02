Er zullen genoeg mensen onder ons zijn die absoluut niet gediend zijn van de kleine kriebelaars met acht pootjes. Hoe kom je er het makkelijkste vanaf? Nou, met een vlammenwerper misschien.

Natuurlijk is dit absoluut niet iets wat je gaat proberen in je eigen huis, maar in Kill it with Fire is het wel degelijk mogelijk. Ook een raketwerper of koekenpan behoren tot de mogelijkheden. Dit is mogelijkerwijs iets wat ter inspiratie kan dienen voor wanneer er weer zo’n indringer vanuit de hoek van je slaapkamer naar je loert terwijl je slaapt. Indien je inderdaad wat inspiratie kan gebruiken, dan is dat mogelijk vanaf 4 maart wanneer de game uitkomt.

De trailer met een aantal verdelgingsopties check je hieronder.