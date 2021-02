Bluepoint Games wist hoge ogen te gooien met een aantal hoogstaande remasters en later zelfs remakes van geliefde Sony exclusives, zoals Shadow of the Colossus en Demon’s Souls. Vorig jaar november gingen er al geruchten dat Sony bezig was met een overname van de studio uit de Verenigde Staten, maar een aankondiging bleef uit.

Volgens Transistor – een admin op het forum ResetEra – is het echter een kwestie van tijd voordat de overname wereldkundig wordt gemaakt. Gezien de goede relatie tussen de twee bedrijven zou een overname een logische stap zijn, maar de vraag is dan natuurlijk: gaat Bluepoint Games weer een remake afleveren, of mogen ze ditmaal met één van hun eigen ideeën aan de slag?