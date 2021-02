We komen langzaam maar zeker steeds meer te weten welke personages er speelbaar zullen zijn in The King of Fighters XV. SNK geeft namelijk om de zoveel tijd een trailer uit, die een nieuwe vechter introduceert. De nieuwste is nu online verschenen en laat weten dat Chizuru Kagura van de partij zal zijn in het volgende deel in deze franchise.

Kagura is geen onbekende in de reeks. Zij maakte haar debuut in King of Fighters ’96 als een sub-baas en was daarna ook veelvuldig aanwezig in andere delen. Samen met Iori Yagami vormt zij ‘Team Sacred Treasures’ in The King of Fighters XV.

De video waarin Chizuru Kagura wordt geïntroduceerd kan je hieronder checken.