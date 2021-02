Na de komst van het gelauwerde Final Fantasy VII Remake mogen we voorzichtig optimistisch zijn over het nieuwe deel in de langlopende JRPG-reeks: Final Fantasy XVI. In oktober vorig jaar werden de eerste details gedeeld, maar producent Naoki Yoshida kreeg tijdens de One Morning radioshow in Tokio de kans om nog wat meer te vertellen over de game.

Zo kon Yoshida kwijt dat het nieuwe deel gericht zal zijn op gameplay met veel actie, maar ontwikkelaar Square Enix is ook bezig met een speciale modus voor spelers die liever alleen het verhaal willen ervaren. Dat betekent niet dat er geen actie is, maar dat de game dan veel simpeler is om te spelen.

Tevens denkt Yoshida met het zestiende deel een verhaal af te leveren die ook voor fans van het eerste uur de moeite waard is. De producent is zelf ook fan sinds de eerste games en hij is natuurlijk met de jaren volwassen geworden, hij hoopt daarom een aantal aspecten van het ouder en wijzer worden te kunnen weerspiegelen in het verhaal van de game.