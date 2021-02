In racegames is het veelal zo dat als deze een multiplayer ondersteunt, je tegen elkaar moet strijden. In Can’t Drive This is het juist de bedoeling om samen te werken om over de finish te komen. Dit kan je op 19 maart gaan beleven op de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Met Can’t Drive This krijgt één speler de controle over een auto en de ander krijgt steeds een stukje weg om een parkoers te kunnen bouwen. De speler die de wagen bestuurt moet boven een bepaalde snelheid blijven, dus je kan niet rustig gaan rijden zodat je medespeler alle tijd heeft om alle stukjes zonder haast te plaatsen.

De game biedt een viertal modi, waaronder een multiplayer voor vier spelers en een modus waarin je alleen kunt spelen. Hier wissel je tussen het besturen van de auto en het maken van het parkoers. Hoe dit er allemaal uitziet kan je hieronder bekijken.