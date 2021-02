De Game Developers Conference was vorig jaar het eerste game-evenement dat door de coronapandemie werd uitgesteld en ging uiteindelijk over in een digitaal gebeuren. Dit jaar zal de GDC weer later plaatsvinden dan normaal en wederom een online-only evenement zijn.

GDC 2021 zal dit jaar op 19 juli van start gaan en zal duren tot en met 23 juli. In maart zullen er tevens twee aparte digitale happenings plaatsvinden. Dit zijn: GDC Masterclass op 5 maart en op 15 maart zal GDC Showcase worden uitgezonden.

De organisatie heeft er nog even over nagedacht om eventueel toch wat publieke evenementen te organiseren, maar besloot dit om veiligheidsredenen toch niet te doen.

“While we can’t wait to gather in the halls of Moscone together again, and we did consider an in-person component this year, we have decided that it’s more important that our speakers, attendees and sponsors be able to plan ahead, to continue to be as safe as possible, and to spend our attention on delivering the best possible GDC.

As in a more traditional year, this year’s conference will be filled with deep content developed with our advisory board, a focus on community-building, networking and celebrations that GDC is known for.”