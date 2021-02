Bungie is al jaren bezig met de Destiny franchise en daar zullen ze voorlopig nog niet mee stoppen. Toch kijkt de ontwikkelaar ook naar nieuwe games, zo werken ze al geruime tijd aan nieuwe projecten. Veel weten we er niet over, maar de Amerikaanse ontwikkelaar heeft nu te kennen gegeven dat ze voor 2025 in ieder geval een nieuw IP op de markt willen zetten.

Dat geeft de ontwikkelaar nog ruim drie jaar de tijd om het nieuwe project af te ronden, dus het zal waarschijnlijk nog wel even duren voordat we meer te horen krijgen. Mocht het echter vlotter gaan, dan bestaat de kans zelfs dat Bungie meer games uitbrengt in de komende jaren. Dat naast Destiny natuurlijk.

Om dit alles te realiseren wordt de studio in Bellevue nabij Seattle momenteel verbouwd, zodat er meer ruimte ontstaat. De werkvloer zal na afronding verdubbeld zijn. Verder kondigde Bungie laatst al aan dat ze volgend jaar een kantoor in Amsterdam zullen openen, maar dat is vooral voor het zakelijke gedeelte.