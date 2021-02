De PlayStation 5 is sinds begin deze maand verkrijgbaar in India en net zoals in andere landen hebben mensen ook daar met scalpers te maken. Sinds de release van de console worden online verkoopplaatsen overspoeld met scalpers die de console tegen een veel hogere prijs willen wegzetten, maar gamers zijn aan het terugvechten.

IGN India meldt dat de PlayStation 5 voor een maximum prijs van 49.990 Rupees verkocht mag worden. Scalpers gooien de console echter voor 80.000 Rupees online. Elke advertentie boven de gestelde maximumprijs wordt echter extreem snel offline gehaald, omdat de community dat soort advertenties gelijk rapporteert. Het resultaat is dat de scalpers een stap terug moeten doen.

Wat scalpers nu doen is de PS5 tegen de maximum prijs aanbieden en dan via persoonlijk contact de prijs alsnog opdrijven. Het gevolg is echter dat veel mensen dan alsnog afhaken, wat de scalpers veel meer moeite oplevert om de console met een flinke winstmarge weg te zetten.

Om terug te vechten communiceren gamers via Reddit, Facebook- en Whatsapp-groepen, waarin elke advertentie direct ‘aangepakt’ wordt.

“We are trying to report all OLX ads so they are not able to sell over MRP and we can stop before our situation become like US. Everyday most ads go down really fast.”