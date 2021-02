Sackboy: A Big Adventure was een van de launchgames voor de PlayStation 5 en die game werd natuurlijk deels gemaakt in een lockdown situatie. Dat heeft veel uitdagingen met zich meegebracht, maar het is de ontwikkelaar gelukt om een degelijk avontuur af te leveren ten tijde van de console launch.

In een nieuwe video van ruim vijf minuten worden verschillende ontwikkelaars geïnterviewd over de laatste fase van de ontwikkeling, wat vanuit huis moest gebeuren. Het resultaat is een boeiende mini-docu, die een wat beter beeld geeft van hoe dat er precies achter de schermen aan toeging.