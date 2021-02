Hazelight is na de release van A Way Out aan de slag gegaan met wederom een coöperatieve game. Ditmaal gaat het over een relatie die op springen staat in een avontuur dat bijna twee keer langer zal zijn dan de vorige game van deze ontwikkelaar. Vandaag heeft men een nieuwe gameplaytrailer vrijgegeven die het nodige van de game laat zien.

It Takes Two staat gepland voor een release op 26 maart. Binnenkort mag je een hands-on preview verwachten, gezien we op korte termijn met de game aan de slag kunnen. De nieuwe trailer check je natuurlijk hieronder.