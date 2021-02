Een populaire uitspraak over Hideo Kojima is dat alles wat hij aanraakt, in goud verandert. Hiermee wordt gedoeld op het feit dat hij zo’n extreem creatief brein heeft, dat alles waar hij aan (mee)werkt nagenoeg uniek, bijzonder en vooruitstrevend is.

En dat proces, van niets naar iets, is schijnbaar zo interessant dat daar een boek over wordt uitgebracht. ‘The Gifted Gene and my Lovable Memes’, zoals het boek heet, gaat dieper in op de invloeden en inspiraties die games uit de Metal Gear franchise en Death Stranding zo uniek maakte. De Engelse versie van het boek komt dit jaar nog uit, namelijk op 12 oktober.

Waar het boek te koop zal zijn is op dit moment nog niet duidelijk.