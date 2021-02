In mei 2019 kondigde Sony aan dat ze een nieuwe afdeling waren gestart specifiek voor films en tv-series. Dit onder de noemer PlayStation Productions, waarbij de focus ligt op het vertalen van games naar het witte doek of streamingservices. Destijds werd ook aangekondigd dat er een tv-serie gemaakt zou worden op basis van Twisted Metal.

Een kleine twee jaar later hebben we eindelijk weer wat nieuws te melden hieromtrent. Het is goed nieuws, want de serie gaat er echt komen. Sony heeft schrijvers van Deadpool en Zombieland aangetrokken om de Twisted Metal tv-serie te gaan schrijven. Rhett Reese en Paul Wernick gaan ermee aan de slag en die moeten een nieuwe draai aan het concept geven.

Het verhaal volgt een luidkeelse protagonist die een kans op een beter leven krijgt. Hiervoor moet hij een gevaarlijk gebied doorkruisen en dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Ook krijgt de hoofdpersoon te maken met een ‘trigger-happy’ autodief en ook zal er een clown opduiken die in een ijscokar rondrijdt.

Wanneer de serie klaar moet zijn is op dit moment niet bekend.