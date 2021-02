Met de start van het nieuwe Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone seizoen aanstaande donderdag, zal er ook een nieuwe modus aan de game worden toegevoegd. Deze modus, Outbreak genaamd, laat alle spelers goed met elkaar samenwerken om diverse opdrachten te voltooien.

In vergelijking met andere Zombie modi en maps is dit van een veel grotere schaal, wat ook in de trailer te zien is. Deze modus speelt zich namelijk af op de Fireteam maps van de game en dat laat ook het gebruik van voertuigen toe.

Activision en Treyarch hebben nu een nieuwe gameplaytrailer vrijgegeven waarin je kunt zien hoe het er in deze modus aan toegaat, check het hieronder en download donderdag de update.