Gezien het bijna maart is, heeft Sony PlayStation vandaag via Twitter aangekondigd welke titels in de komende line-up zitten. Vanaf volgende week dinsdag kunnen alle abonnees Final Fantasy VII Remake (PS4), Farpoint (PS VR), Remnant: From the Ashes (PS4) én Maquette (PS5) geheel kosteloos downloaden.

De PlayStation 5 game Destruction AllStars is sinds februari voor abonnees te downloaden en dat zal nog even doorgezet worden. Dus dit is ook een game die abonnees in maart kosteloos kunnen binnenhalen. Met maar liefst vier nieuwe games en een blijvende titel, mogen we ook over deze maand absoluut niet klagen.