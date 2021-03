PlayStation Plus had in februari een uitstekende line-up met Control: Ultimate Edition, Concrete Genie en Destruction AllStars. Morgen gaat de line-up voor maart echter live en dat betekent dat de games van februari nog voor een korte tijd beschikbaar zijn.

Als je de eerdergenoemde games nog niet hebt binnengehaald, of in je downloadlijst hebt gezet, dan adviseren we je om dat zo snel mogelijk te doen. Dit zodat je op een later tijdstip alsnog toegang tot deze titels hebt. Voor Control: Ultimate Edition kan je hier terecht en voor Concrete Genie hier.

Destruction AllStars is een uitzondering op de regel, die blijft nog enige tijd langer beschikbaar voor PlayStation Plus abonnees.