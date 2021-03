Het jaar 2021 is qua nieuwe releases tot op heden relatief rustig geweest en zo is ook deze maand niet al te druk met een handjevol nieuwe titels. Een van de grotere releases is de PS5-versie van Yakuza: Like a Dragon en ook de PS5-upgrade van Marvel’s Avengers komt deze maand uit.

Verder zien we de release van Balan Wonderworld en It Takes Two, waarvan die laatste vooralsnog enkel voor de PlayStation 4 verschijnt. Alle releases die voor deze maand op de planning staan hebben we hieronder op een rijtje gezet. Via de PlayStation Store komt vanzelfsprekend nog meer uit, maar daar stellen we je in de wekelijkse Store update van op de hoogte.

Week van 5 maart

Monster Jam Steel Titans 2 (PS4)

Two Point Hospital: JUMBO Edition (PS4)

Yakuza: Like a Dragon (PS5)

Week van 12 maart

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 (PS4/PS5)

GENSOU SkyDrift (PS4)

Monster Truck Championship (PS5)

Week van 19 maart

Geen releases

Week van 26 maart

It Takes Two (PS4)

Balan Wonderworld (PS4/PS5)

Spacebase Startopia (PS4/PS5)

Week van 2 april

Outriders (PS4/PS5)

Ga jij deze maand nog een game halen? Of misschien wel meer dan een? Laat het hieronder weten.