In 2016 lanceerde Sony PlayStation een gloednieuw platform met PlayStation VR. Sindsdien zijn er diverse mooie games voor het platform uitgekomen en het systeem werkt ook uitstekend in combinatie met de PlayStation 5. Feit blijft wel dat PlayStation VR anno 2021 wat verouderd is. Het is immers wat onhandig in gebruik met alle kabels en ook de resolutie is wat matig in vergelijking met wat concurrenten nu aanbieden.

Sony werkt echter al geruime tijd aan een opvolger, wat wel bleek uit diverse patentaanvragen. Ook heeft Sony in interviews al aangegeven met een nieuw model te komen nadat de PlayStation 5 gelanceerd is en vandaag heeft men via het PlayStation Blog de eerste details gedeeld. Het next-gen PlayStation VR systeem zal naar de PlayStation 5 komen en die biedt een enorme stap vooruit in performance en interactiviteit.

Het nieuwe systeem bouwt verder op de basis van PlayStation VR zoals we dat kennen met verbeteringen in diverse opzichten. Denk aan een hogere resolutie, betere field of view, minder kabels en een betere ervaring. Over kabels gesproken, helaas zal de headset niet draadloos zijn. Sony geeft aan dat het systeem met één kabel aan de PS5 verbonden moet worden. Draadloos zou natuurlijk optimaal zijn, maar dit is in ieder geval al een stap vooruit ten opzichte van de huidige set-up.

Verder komt de next-gen PlayStation VR met een nieuwe VR controller die een paar van de key features van de DualSense bevat. Daarmee lijkt Sony afscheid te nemen van de PlayStation Move die een nieuw leven kreeg bij de release van PlayStation VR. Tot zover de details die Sony gedeeld heeft. Beelden hebben we niet en ook is er geen indicatie gegeven van wanneer de next-gen PlayStation VR moet verschijnen.

Voor nu is het dus afwachten op meer informatie. Zodra we wat vernemen lees je het hier.