Naast de aankondiging van een next-gen PlayStation VR heeft Sony PlayStation vandaag ook de terugkeer van ‘Play At Home’ aangekondigd. Dit is een initiatief dat vorig jaar na de corona uitbraak gestart werd om mensen tijdens de lockdown te voorzien van wat gratis entertainment. Gezien de pandemie nog niet voorbij is, keert dit initiatief in maart terug.

Vorig jaar werden Journey en Uncharted: The Nathan Drake Collection gratis weggegeven en Sony herhaalt dat nu met Ratchet & Clank. Let op, het gaat hier om de veelgeprezen PS4-game die in 2016 verscheen en dus niet om Ratchet & Clank: Rift Apart die voor juni gepland staat. De PS4-topper zal vanaf 2 maart 05.00 uur tot en met 31 maart 05.00 uur gratis aangeboden worden in de PlayStation Store. Net zoals vorig jaar zul je deze game kosteloos kunnen downloaden en spelen. De game zal ook toegevoegd worden aan je bibliotheek en mag je voor altijd houden.

Verder werkt Sony samen met Funimation, wat een samenwerking is tussen Sony Pictures Entertainment en Aniplex. In de landen waar deze service beschikbaar is (via Wakanim apps) krijgen nieuwe abonnees in plaats van 14 dagen gratis toegang maar liefst 90 dagen toegang. Je kunt via dit streamingplatform allerlei animecontent bekijken, dus dat is een leuke extra.

Sony laat verder weten dat ze in de komende weken meer details bekend zullen maken over Play At Home. Het initiatief duurt namelijk tot juni en op het PlayStation Blog schrijft Jim Ryan letterlijk dat we meer details over gratis games mogen verwachten. Dat impliceert dat Sony meer dan alleen Ratchet & Clank zal weggeven in de komende maanden.