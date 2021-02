Gran Turismo 7 werd vorig jaar officieel aangekondigd en toen was het de bedoeling dat de racer in de ‘release window’ van de PlayStation 5 zou verschijnen. Later werd duidelijk dat het wat ambitieus was en daardoor werd de release op ‘2021’ gezet. Ook dat gaat Polyphony Digital niet halen, want uit een interview met Jim Ryan blijkt nu dat de game naar 2022 is opgeschoven.

Een PR vertegenwoordiger heeft tijdens het interview dat GQ Magazine met Ryan had het onderstaande aangegeven. De release van Gran Turismo 7 is naar volgend jaar opgeschoven en dat is voornamelijk te danken aan de pandemie. Hierdoor is de ontwikkeling in de afgelopen maanden vertraagd, waardoor men meer tijd nodig heeft.