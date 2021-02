In de winter van de PlayStation 4-dagen bracht Vicarious Visions Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 uit, een remake van de eerste twee klassieke Tony Hawk-titels. Lennard was uitermate lovend over de remake in zijn review en deze game komt nu ook naar de PlayStation 5.

Daar leek ‘The Hawk’ zelf in ieder geval in eerste instantie naar te hinten op Twitter. Toen hij begreep dat Crash Bandicoot 4 onderweg was naar de PlayStation 5, stelde hij de vraag of de bekende bandicoot dat ook voor zijn game zou kunnen regelen. De Twitter-accounts van Crash Bandicoot, Nintendo of America en Activision zelf waren er snel bij om op Hawk’s vraag te reageren, waarbij de laatstgenoemde het niet ontkrachtte.

Een korte tijd later kwam de officiële aankondiging. De bundel van remakes komt inderdaad naar de nieuwe current-gen systemen. Dit zal op 26 maart gebeuren. Beide games kunnen gespeeld worden in full HD op 120 frames per seconde of in 4K op 60 frames per seconde.

Als je de Digital Deluxe Edition bezit, dan kan je gratis upgraden. Heb je een gewoon exemplaar, dan kan je de Deluxe bundel aanschaffen voor een tientje, waaronder ook de next-gen upgrade valt.

Just heard #Crash4 is coming to new platforms and I’m kinda jealous. Hey @CrashBandicoot can you hook @TonyHawkTheGame up? — Tony Hawk (@tonyhawk) February 22, 2021