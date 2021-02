Wat de grootste release van 2020 had moeten zijn is uitgelopen op de grootste teleurstelling van het jaar. Cyberpunk 2077 lanceerde in erbarmelijke staat op met name last-gen consoles waarna een flinke ‘shitstorm’ op gang kwam. Mensen wilden hun geld terug, de ontwikkelaar was het mikpunt van spot (en hackers), Sony besloot de game uit de PlayStation Store te halen en zo is er nog veel meer gebeurd.

Nu heeft Sony niet officieel gereageerd op de staat van Cyberpunk 2077 in hoe die game uitkwam, maar hun acties spreken boekdelen. In een interview met GQ Magazine gaat de CEO van Sony PlayStation er ook niet letterlijk op in, maar hij kan het niet laten om toch een sneer uit te delen naar de Poolse ontwikkelaar.

Sony heeft verschillende games op de planning staan voor dit jaar en Ryan stelt dat ze dit op twee manieren kunnen benaderen. Of men blijft zich aan de releasedatum vasthouden en brengt de game in slechte kwaliteit uit of men wacht tot het juiste moment. Het moment waarop de game echt klaar is. Sony doet altijd het laatste, maar er zijn wat bedrijven die het eerste proberen.

Nu zegt hij niet letterlijk CD Projekt RED, maar het is natuurlijk duidelijk wie hij hiermee zoal op de korrel heeft. Waarna Ryan vervolgt dat het nooit goed werkt op die manier. Het feit dat alles nu op afstand gaat moet gerespecteerd worden, ookal betekent dat op een gegeven moment uitstel. Zoals nu met Gran Turismo 7 het geval is.