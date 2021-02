De ontwikkeling van Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 heeft al aardig wat kinken in de kabel gekend. Zo werd de game vorig jaar augustus voor de tweede keer uitgesteld en vier maanden later liet Paradox weten dat het spel hoogstwaarschijnlijk niet in de eerste helft van 2021 zou verschijnen. Nu meldt de uitgever dat Bloodlines 2 is uitgesteld voor onbepaalde tijd.

De reden dat Paradox Entertainment niet kan zeggen wanneer de game uitkomt, is omdat de originele ontwikkelaar van het spel – Hardsuit Labs – aan de kant is gezet. De reden daar weer voor is niet bekendgemaakt. Wie nu het stokje gaat overnemen is eveneens in nevelen gehuld. Het is dus afwachten wanneer we weer nieuwe informatie over Bloodlines 2 krijgen, het zal in ieder geval nog wel even duren.

Het originele statement van Paradox is als volgt:

Good morning, As you have noticed, we’ve been keeping pretty quiet for a while. With this in mind, the first piece of news we have for you is to confirm that Bloodlines 2 is still in development.

Secondly, we have made the hard decision that Hardsuit Labs will no longer be leading the development of Bloodlines 2 – which also means that we will not be releasing in 2021 as previously planned. Since we cannot at this time communicate a new release date, we’ve also decided to stop accepting pre-orders for the time being.

This game is very important to us and it has been an ambitious project from the very start. In order to meet our goals for it, we’ve come to the conclusion that a change is needed and, as a result, more development time is required.

We’d like to take this opportunity to honor Hardsuit Labs for their efforts and thank them for their hard work on the project. The studio has done a tremendous job in laying the foundations for the game and we hope that you, the community, will also appreciate their contribution to Bloodlines 2.

We’re thankful for your continuous support throughout the game’s development. We understand how important this is to you, and we’d love to share more with you. As soon as we can, we’ll let you know what the future development team of Bloodlines 2 will look like.