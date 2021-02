Gisteren werd bekend dat Gran Turismo 7 niet langer in 2021 zal verschijnen. Dat is gezien de reputatie van ontwikkelaar Polyphony Digital niet de grootste verrassing van het jaar, ze stelden in het verleden immers ook meermaals nieuwe games in de franchise uit. Met de aanhoudende pandemie is het allemaal nog wat lastiger, waardoor de ontwikkelaar en Sony de release nu ergens op 2022 hebben gezet.

Maar hoe zit het met de andere titels die nog wel voor dit jaar op de planning staan? Returnal staat natuurlijk voor eind april gepland en ook Ratchet & Clank: Rift Apart kreeg recent nog een releasedatum. Wat dat aangaat zit het goed en zelfs Horizon: Forbidden West lijkt nog altijd dit jaar te verschijnen. Dit laat Jim Ryan in een interview met GQ Magazine doorschemeren door te stellen dat het bedrijf zich ‘goed voelt’ over deze titels.

Dat met het oog op eventueel uitstel indien dat noodzakelijk is. Hij refereert daaraan met zijn uitspraak over games ‘op twee manieren uitbrengen’. Sony kiest altijd voor uitstel als dat nodig is daar waar andere partijen dat niet altijd doen, zo sneerde hij al naar CD Projekt RED.

“We’re feeling pretty good about Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart and Horizon Forbidden West.”

Opvallend is wel dat God of War: Ragnarok niet aangehaald wordt, daar waar die game aanvankelijk voor 2021 genoemd werd. De verwachting is echter al sinds de aankondiging dat die game niet dit jaar verschijnt en dat lijkt nu indirect bevestigd te zijn.