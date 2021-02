We weten al geruime tijd dat Marvel’s Avengers onderweg is naar de PlayStation 5, en onlangs wist Square Enix zelfs een definitieve datum te prikken: 18 maart. Op die datum zal Clint Barton – beter bekend als Hawkeye – zich ook bij de cast voegen als speelbaar personage.

Om ons alvast warm te maken voor wat voor verbeteringen we kunnen verwachten, heeft ontwikkelaar Crystal Dynamics de onderstaande afbeelding in elkaar gezet, die duidelijk laat zien wat er allemaal aangepast is voor de PlayStation 5 versie.

Net zoals op de PlayStation 4 heeft Marvel’s Avengers twee grafische modi: ‘Highest Performance Mode’ en een ‘4K Mode’. In de eerste modus mikt de game op een framerate van 60 frames per seconde met een checkerboarded 4K resolutie. In de 4K modus zal de game dan weer een native 4K resolutie behalen, voor maximale scherpte.

Overigens is het interessant dat beide modi dezelfde extra grafische toeters en bellen hebben, zoals verbeterde textures, screen space reflections en ambient occlusion. Uiteraard maakt de game ook gebruik van ruimtelijke audio (hoewel het niet duidelijk is of dit via de Tempest Engine gebeurt) en de haptische feedback van de DualSense controller.

Er is dus met deze verbeterde versie genoeg om naar uit te kijken, ga je Marvel’s Avengers op de PlayStation 5 nog een kans geven?