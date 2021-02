Een tijdje geleden werd de gratis game “We Were Here” op het PSN gedropt. Deze coöperatieve puzzelgame, van de Nederlandse ontwikkelaar Total Mayhem Games, wist al vele harten te bekoren toen die in 2017 uitkwam op pc, dus kon een PS4-versie uiteraard niet uitblijven. Als je de eerste game gratis uitgetest zou hebben en je verlangt naar meer, dan kan je vanaf nu ook aan de slag met de andere games in de franchise.

“We Were Here Too” en “We Were Here Together” werden oorspronkelijk uitgebracht in 2018 en 2019 voor de pc, maar komen nu tegelijk uit op de PS4. In tegenstelling tot de eerste game, zijn deze games echter niet gratis. Je kan “We Were Here Too” apart aanschaffen voor €9.99, “We Were Here Together” voor €12.99, of je koopt beide games in een bundel voor €21.99. Check hieronder een nieuwe trailer.